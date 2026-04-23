Der Deal stehe unter dem Vorbehalt der üblichen Bedingungen und sein Abschluss werde noch im ersten Halbjahr 2026 erwartet, teilte Nestlé am Donnerstag mit. Über diesen Schritt war bereits gemunkelt worden. Er ist Teil einer umfassenden strategischen Überprüfung unter dem neuen Chef Philipp Navratil.
Blue Bottle wurde 2002 im kalifornischen Oakland gegründet und betreibt über 100 Filialen unter anderem in den USA, China, Japan und Singapur. Nestlé hatte 2017 einen Anteil von 68 Prozent an dem Unternehmen gekauft und dafür Schätzungen zufolge rund 425 Millionen Dollar bezahlt.
Centurium ist unter anderem als Investor beim chinesischen Kaffeekettenbetreiber Luckin Coffee engagiert.
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(AWP)