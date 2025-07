Trotz der Rückschläge in China und im Vitamin-Geschäft sieht sich Nestlé auf Kurs, um schwächelnde Einheiten wieder auf Vordermann zu bringen: In den 18 wichtigsten Geschäftseinheiten, die für das Management zu langsam wachsen, sei ein Drittel der Lücke zum Markt aufgeholt worden, hiess es Dazu gehörten Kaffeeweisser in den USA, löslicher Kaffee in Europa, Tiefkühlpizza in den USA, Milo in Asien und Guetzli in Brasilien.