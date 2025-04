Die jüngst von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle auf Schweizer Produkte treffen Nestlé vor allem beim Export von Nespresso-Kapseln in die USA. Dennoch sieht sich der Konzern laut Finanzchefin Anna Manz derzeit gut gerüstet, um mit der Situation umzugehen. Die Zölle seien kein gravierendes Hindernis, zumal man in den letzten Jahren bereits mehrfach mit Störungen in der Lieferkette umgehen musste.