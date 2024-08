«Big Bang» und «Back to the roots» titelt Vontobel-Experte Jean-Philippe Bertschy. Er schliesst sich insgesamt seinen Analystenkollegen an. Auch wenn die Entwicklung bei Nestlé zuletzt unterdurchschnittlich gewesen sei, liege es eigentlich nicht in der Tradition von Nestlé, solch abrupte Wechsel vorzunehmen. Jedenfalls seien die Herausforderungen für den neuen Mann an der Spitze umfangreich. Radikale Änderungen erwartet Bertschy allerdings nicht. Er rechnet eher mit einer gewissen Kontinuität bei gleichzeitiger Re-Fokussierung auf die Marken und die Konsumenten. Auf jeden Fall brauche Nestlé nun Stabilität, um das Vertrauen der Investoren wieder zu erlangen.