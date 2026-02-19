Beim Ausblick bleibt das Management wegen des schwierigen Umfelds wie erwartet vorsichtig. Nestlé erwartet ein organisches Wachstum von etwa 3 bis 4 Prozent, wobei das interne Realwachstum gegenüber 2025 zunehmen soll; belastend wirken rund 20 Basispunkte aus Produktrückgaben und Bestandslücken nach dem grossen Rückruf von Babynahrung. Die zugrunde liegende operative Marge dürfte sich gegenüber 2025 verbessern und im zweiten Halbjahr anziehen, während der freie Cashflow voraussichtlich über neun Milliarden Franken liegt.