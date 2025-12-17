Im Zuge der Ereignisse hatte Nestlé Waters die verbotenen Verfahren durch eine Mikrofiltration ersetzt, deren Zulässigkeit jedoch umstritten war. Die Gesundheitsbehörden stuften die Filtration später als verändernd für das natürliche Mikrobiom des Wassers ein und ordneten eine Anpassung an. Für den weiteren Betrieb der Quellen und die Vermarktung als «natürliches Mineralwasser» musste der Konzern neue Genehmigungen beantragen.