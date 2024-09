Bei der einen Voruntersuchung ging es um den Vorwurf der illegalen Wassernutzung, wie die Staatsanwaltschaft Epinal am Dienstag in einer Mitteilung bekannt gab. Bei der anderen Voruntersuchung ging es um Täuschung: Denn die Mineralwassertochter von Nestlé hatte das Wasser mit ultraviolettem Licht und Aktivkohlefiltern behandelt, was bei Mineralwasser verboten ist.