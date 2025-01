Während sich Jefferies mit einer Abstufung auf «Underperform» in das Lager der Skeptiker einreiht, sieht Exane BNP Paribas die Erwartungen mittlerweile als zu pessimistisch an und erhöht die Einschätzung auf «Outperform» von «Underperform» mit erhöhtem Kursziel von 89 (80) Franken. Der zuständige Analyst sieht die Titel nach dem starken Kursrückgang im vergangenen Jahr mittlerweile als «extrem günstig bewertet» an. Damit befindet er sich in guter Gesellschaft, denn unter anderem sehen auch die ZKB («Übergewichten»), Goldman Sachs, HSBC oder Kepler (alle «Buy») die Titel wieder positiver.