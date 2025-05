In der vergangenen Woche hatten Nestlé-Beschäftigte vor der Deutschland-Zentrale in Frankfurt am Main gegen den Arbeitsplatzabbau in Neuss sowie in Conow (Mecklenburg-Vorpommern) demonstriert, wo ein Werk mit 80 Beschäftigen verkauft werden soll. Die Gewerkschaft NGG wirft Nestlé Profitgier vor.