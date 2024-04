Dass Nestlé organisch überhaupt noch ein Plus verzeichnete, lag daran, dass das Unternehmen auch im ersten Quartal 2024 weiter an der Preisschraube drehte. Gruppenweit erhöhte Nestlé die Preise um 3,4 Prozent. Doch was in den vergangenen Quartalen noch recht gut gelungen war, ohne sich auf die Nachfrage auszuwirken, funktionierte jetzt nicht mehr wie gewünscht.