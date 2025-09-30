In Europa stiess der Plan auf Zustimmung - verbunden mit der Aussage, nun liege der Ball bei der Hamas. Bundesaussenminister Johann Wadephul sprach von einer «einmaligen Chance», die nicht vertan werden dürfe. «Alle, die auf Hamas Einfluss nehmen können, fordere ich dringend auf, dies jetzt zu tun», sagte der CDU-Politiker. Der französische Präsident Emmanuel Macron erklärte auf X, die Hamas habe «keine andere Wahl, als alle Geiseln unverzüglich freizulassen und diesem Plan zu folgen». Der britische Premierminister Keir Starmer betonte, Grossbritannien rufe alle Seiten auf, mit der US-Regierung zusammenzuarbeiten, um die Vereinbarung abzuschliessen und umzusetzen.