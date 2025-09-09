Der Krieg im Gazastreifen könne «sofort» enden, sagte Netanjahu zudem. Israel habe einen Vermittlungsvorschlag des US-Präsidenten Donald Trump akzeptiert. Dieser fordere eine sofortige Rückführung aller 48 Geiseln und die weiteren Bedingungen, die Israel genannt habe. Dazu gehört, dass die Hamas die Waffen niederlegen muss - was die Organisation bisher verweigerte. Die Hamas hatte sich nach Äusserungen Trumps zu «sofortigen Verhandlungen» bereiterklärt./le/DP/nas