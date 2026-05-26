Aus Israel und dem Gazastreifen gab es zunächst keine Angaben dazu, ob Odeh tatsächlich getroffen oder gar getötet wurde. Aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen hiess es allerdings, dass bei einem israelischen Angriff auf ein Haus in der Stadt Gaza eine Frau ums Leben gekommen sei. Zudem habe es dabei mehrere Verletzte gegeben. Es war zunächst aber unklar, ob es sich bei dem Luftschlag um den Angriff auf Odeh handelte.