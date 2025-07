«Wir geben das keine Minute lang auf. Das sind zwei miteinander verflochtene Ziele», betonte er. An Israels Vorgehen im Gazastreifen gibt es jedoch international massive Kritik. Zuletzt forderten die Aussenminister von mehr als zwei Dutzend Ländern in einer gemeinsamen Erklärung ein sofortiges Ende des Gaza-Kriegs. Die Zahl der Toten in dem Gebiet seit Beginn des Kriegs liegt dem von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministerium zufolge bei fast 60.000.