Medien: Israel hält Krieg mit Iran für eine Frage der Zeit

Trump hatte nach eigenen Angaben bei dem Treffen darauf bestanden, die Verhandlungen fortzusetzen. Israel hat wiederholt vor einem Abkommen mit dem Iran gewarnt, das sich nur auf das Atomprogramm beschränkt. Der jüdische Staat sieht sich durch das Programm in seiner Existenz bedroht. Gleichzeitig fordert Israel aber auch, dass der Iran sein Arsenal ballistischer Raketen und die Unterstützung seiner israelfeindlichen Verbündeten in der Region herunterfährt. Teheran will dagegen nur über das Atomprogramm verhandeln.