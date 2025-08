Die Hamas hatte in den vergangenen Tagen Videos veröffentlicht, in denen zwei bis auf die Knochen abgemagerte und geschwächte Geiseln warnen, dass ihr Tod nahe sei. Die jungen Männer kritisieren darin Regierungschef Netanjahu dafür, ihre Notlage zu ignorieren. In seiner Video-Botschaft sagte der Regierungschef über die Terrororganisation: «Sie will uns brechen - mit diesen grauenhaften Videos, mit der falschen Horror-Propaganda, die sie in der ganzen Welt verbreitet.» Aber man werde sich nicht brechen lassen, sagte er.