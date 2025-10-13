Eine Reise von Netanjahu nach Ägypten wäre bemerkenswert gewesen, wäre er dort auf Palästinenserpräsident Mahmud Abbas getroffen, der nach Angaben Ägyptens teilnehmen will. Abbas leitet sowohl die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) wie auch die mit der Hamas rivalisierende Fatah-Bewegung. Die islamistische Hamas hatte 2007 die Fatah in einem blutigen Bruderkrieg aus dem Gazastreifen vertrieben. Seitdem regiert Abbas faktisch nur noch im Westjordanland. Israel lehnte eine Herrschaft der PA im Gazastreifen bisher ab. Es ist aber offen, inwieweit die PA doch an einer künftigen Verwaltung Gazas beteiligt werden könnte.