Darin sagte Netanjahu weiter, er habe der «vorübergehenden Waffenruhe im Libanon» auf Bitten Trumps zugestimmt. Israel habe eine «tiefe Sicherheitspufferzone» an seiner Nordgrenze geschaffen, die die unmittelbare Bedrohung wie etwa einen Einmarsch der vom Iran unterstützten Hisbollah nach Israel verhindere. Zudem habe Israel rund 90 Prozent der Vorräte an Raketen und Geschossen der Miliz zerstört. Zugleich sagte Israels Ministerpräsident: «Wir haben die Aufgabe noch nicht beendet.» Netanjahu versprach etwa Massnahmen gegen die verbliebenen Raketen und Drohnen, wollte zunächst aber keine Einzelheiten nennen.