Zuvor hatte Generalstabschef Ejal Zamir bei einem Treffen mit Reservisten eine Verstärkung des israelischen Militäreinsatzes im Gazastreifen angekündigt. «Wir haben die Bodenoperation in Gaza bereits begonnen», sagte er. «Wir dringen bereits in Gebiete vor, die wir noch nie zuvor betreten haben.» Die Hamas werde sich nirgendwo verstecken können, sagte Zamir. «Wir werden den Krieg nicht beenden, bis wir diesen Feind besiegt haben.»
Das Militär hatte am Dienstag mit der Einberufung von zusätzlichen Reservisten begonnen. Zuvor war bereits die Einberufung von 60.000 Reservisten zur Einnahme der Stadt Gaza angekündigt worden.
Zahlreiche Angehörige der von der islamistischen Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln hatten die Pläne zu Besetzung der Stadt Gaza in den vergangenen Wochen wiederholt kritisiert, da sie um das Leben der Geiseln fürchten. Nach israelischen Angaben werden noch 50 Geiseln im Gazastreifen festgehalten - 20 von ihnen sollen noch am Leben sein. Andere Kritiker argumentieren, dass die Hamas nicht militärisch besiegt werden könne und schon jetzt keine Gefahr mehr für Israel darstelle.
Auslöser des Gaza-Kriegs war das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels, das Terroristen der Hamas sowie anderer extremistischer Palästinenserorganisationen am 7. Oktober in Israel nahe der Grenze zum Gazastreifen verübt haben. Auf israelischer Seite wurden dabei mehr als 1200 Menschen getötet und mehr als 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.
Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde wurden seit Kriegsbeginn mehr als 63.600 Palästinenser getötet. Die Behörde unterscheidet nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern. Hilfsorganisationen berichten unter Verweis auf Satellitenaufnahmen, dass mehr als 70 Prozent der Häuser zerstört oder beschädigt sind. In einigen Gebieten des Gazastreifens sollen es bis zu 90 Prozent sein./czy/DP/nas
