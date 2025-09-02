Zahlreiche Angehörige der von der islamistischen Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln hatten die Pläne zu Besetzung der Stadt Gaza in den vergangenen Wochen wiederholt kritisiert, da sie um das Leben der Geiseln fürchten. Nach israelischen Angaben werden noch 50 Geiseln im Gazastreifen festgehalten - 20 von ihnen sollen noch am Leben sein. Andere Kritiker argumentieren, dass die Hamas nicht militärisch besiegt werden könne und schon jetzt keine Gefahr mehr für Israel darstelle.