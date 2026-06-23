Neue Karte mit grösserem Gebiet

Netanjahu hat die von der Armee errichtete «Sicherheitszone» im Südlibanon an der Grenze zu Israel als Barriere zwischen der Hisbollah-Miliz und den Bürgern und Gemeinden im Norden des Landes bezeichnet. Die libanesische Regierung stuft das von Israel kontrollierte Areal hingegen als völkerrechtswidrig besetztes Staatsgebiet ein.