Netanjahu sagte ferner, man zerschlage den iranischen Machtapparat «mit zunehmend wachsender Kraft». Die israelischen Attacken zielten nicht darauf ab, das iranische Volk anzugreifen, bekräftigte der Regierungschef. «Im Gegenteil - sie sollen das Schreckensregime schwächen und zerschlagen, das sie seit 47 Jahren unterdrückt.»
Zur Lage in der Region nach mehr als fünf Wochen Krieg sagte er: «Das ist nicht mehr derselbe Iran, und es ist auch nicht mehr dasselbe Israel. Wir verändern das Kräfteverhältnis grundlegend.»/le/DP/men
(AWP)