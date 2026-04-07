Die israelische Armee teilte mit, es seien im Iran acht Brücken angegriffen worden, die für den Transport von Waffen und militärischer Ausrüstung genutzt worden seien. Darunter seien Brücken in Teheran, Karadsch, Tabris, Kaschan und Ghom. Die Übergänge seien angegriffen worden, um zu verhindern, dass die iranische Führung sie weiterhin für den Transport von Waffen und militärischer Ausrüstung nutzen könne. Es seien zuvor Massnahmen ergriffen worden, um Schaden für die Zivilbevölkerung zu minimieren.