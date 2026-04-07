Die israelische Armee teilte mit, es seien im Iran acht Brücken angegriffen worden, die für den Transport von Waffen und militärischer Ausrüstung genutzt worden seien. Darunter seien Brücken in Teheran, Karadsch, Tabris, Kaschan und Ghom. Die Übergänge seien angegriffen worden, um zu verhindern, dass die iranische Führung sie weiterhin für den Transport von Waffen und militärischer Ausrüstung nutzen könne. Es seien zuvor Massnahmen ergriffen worden, um Schaden für die Zivilbevölkerung zu minimieren.
Netanjahu sagte ferner, man zerschlage den iranischen Machtapparat «mit zunehmend wachsender Kraft». Die israelischen Attacken zielten nicht darauf ab, das iranische Volk anzugreifen, bekräftigte der Regierungschef. «Im Gegenteil - sie sollen das Schreckensregime schwächen und zerschlagen, das sie seit 47 Jahren unterdrückt.»
Zur Lage in der Region nach mehr als fünf Wochen Krieg sagte er: «Das ist nicht mehr derselbe Iran, und es ist auch nicht mehr dasselbe Israel. Wir verändern das Kräfteverhältnis grundlegend.»/le/DP/men
(AWP)