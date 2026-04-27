Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz drohte bei einem Treffen mit der UN-Sonderkoordinatorin für den Libanon, Jeanine Hennis-Plasschaert, es werde «keine Realität einer Waffenruhe im Libanon geben, während gleichzeitig auf unsere Streitkräfte und auf die Ortschaften in Galiläa geschossen wird». Sollte die libanesische Führung sich nicht klar von der Hisbollah distanzieren, werde «ein Feuer ausbrechen und die Zedern des Libanons verbrennen». Die Zeder ist das Nationalsymbol des Libanons und erscheint etwa auf der Flagge des Mittelmeerlandes./le/DP/he