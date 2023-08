Der Anstieg von Verbrechen in der arabischen Gesellschaft stand am Samstagabend im Fokus der wöchentlichen Protestmärsche gegen die Regierungspolitik. Seit Jahresbeginn sind Medienberichten zufolge durch Gewalt innerhalb der arabischen Bevölkerung 157 Menschen getötet worden. Das sind mehr als doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die arabische Minderheit macht in Israel rund 20 Prozent der knapp zehn Millionen Einwohner aus.