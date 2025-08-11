«Unser Ziel ist es nicht, Gaza zu besetzen. Unser Ziel ist es, Gaza zu befreien - von den Hamas-Terroristen», sagte Netanjahu. «Angesichts der Weigerung der Hamas, ihre Waffen niederzulegen, bleibt Israel keine andere Wahl, als den Job zu Ende zu bringen und die Niederlage der Hamas abzuschliessen». Rund 70 bis 75 Prozent des Gazastreifens stünden unter Israels Militärkontrolle. «Doch zwei Hochburgen bleiben bestehen» - die Stadt Gaza und die Flüchtlingslager im Zentrum des Küstengebiets. Dies sei «der beste Weg, den Krieg zu beenden - und der beste Weg, ihn rasch zu beenden», fügte der Ministerpräsident hinzu.