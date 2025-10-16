Netanjahu: Israel wird alle Kriegsziele erreichen

Der Iran und seine Verbündeten hätten Israel mit einem «Feuerring» umlegt und nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 versucht, den jüdischen Staat zu «erwürgen», sagte Netanjahu. Dies sei jedoch nicht gelungen. «Wir sind entschlossen, den Sieg zu vervollständigen, der unser Leben auf Jahre hin beeinflussen wird.» Israel werde «alle Kriegsziele erreichen», sagte er. Dazu gehört auch die Zerstörung der islamistischen Terrororganisation Hamas, mit der Israel zuletzt eine Waffenruhe vereinbart hatte.