Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Einladung von US-Präsident Donald Trump zur Teilnahme am sogenannten «Friedensrat» angenommen. Das gab sein Büro auf der Plattform X bekannt. Der «Friedensrat» ist Teil der kürzlich von den USA eingeleiteten zweiten Phase von Trumps Friedensplan zur Beendigung des Gaza-Kriegs und soll eigentlich die Nachkriegs-Ordnung im Küstenstreifen überwachen. Es gibt aber Hinweise darauf, dass die US-Regierung das Mandat des Rats stark erweitern möchte und sich der «Friedensrat» um Krisen und Konflikte weltweit kümmern soll. In einer sogenannten «Charta» des Gremiums kommt das Wort Gaza etwa gar nicht vor.