Israel strebt eine dauerhafte militärische Kontrolle des Gazastreifens an. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte, nach dem Ende der laufenden Grossoffensive in dem palästinensischen Küstengebiet werde «das gesamte Territorium von Gaza unter israelischer Sicherheitskontrolle stehen». Die islamistische Hamas werde «komplett vernichtet sein», sagte er vor Medienvertretern in Jerusalem.