Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat erleichtert auf die angekündigte Freilassung der in der Gewalt der islamistischen Hamas befindlichen Geiseln reagiert. «Mit der Einigung auf die erste Phase des Plans werden alle unsere Geiseln nach Hause gebracht. Dies ist ein diplomatischer Erfolg und ein nationaler und moralischer Sieg für den Staat Israel», schrieb der Regierungschef auf der Plattform X. «Von Anfang an habe ich klargestellt: Wir werden nicht ruhen, bis alle unsere Geiseln zurückgekehrt und alle unsere Ziele erreicht sind.»