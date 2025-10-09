Durch Entschlossenheit, militärische Massnahmen und die Anstrengungen von US-Präsident Donald Trump sei zwei Jahre nach Beginn des Gaza-Kriegs nun ein Wendepunkt erreicht worden, schrieb Netanjahu über den Durchbruch in der Geiselfrage. «Mit Gottes Hilfe werden wir sie alle nach Hause bringen.» Israels Oppositionsführer Jair Lapid schrieb ebenfalls auf X: «Wir warten mit angehaltenem Atem auf unsere Kinder.» Er danke US-Präsident Trump.
Zwei Jahre nach Beginn des Gaza-Kriegs einigten sich Israel und die islamistische Hamas nach Angaben Trumps in der Nacht zu Donnerstag auf die Umsetzung der ersten Phase eines US-Friedensplans. Demnach sollen alle Geiseln bald freigelassen werden./gma/DP/zb
(AWP)