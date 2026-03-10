Der israelische Ministerpräsident hat sich in einer Botschaft direkt an das iranische Volk gewandt und angekündigt, den Druck auf die Führung in Teheran weiter zu erhöhen. In einem Post Netanjahus auf der Plattform X hiess es, Israel werde gemeinsam mit den USA «mit wachsender Stärke gegen die Tyrannen vorgehen», die das iranische Volk seit Jahrzehnten unterdrückten.