Netanjahu trifft Trump

Netanjahu wird am Dienstag zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Washington erwartet. An dem Tag wird in der US-Hauptstadt auch eine Trauerfeier für den gestorbenen Senator Lindsey Graham ausgerichtet, zu der Netanjahu ebenfalls gehen will. In seiner zweiten Amtszeit traf sich Trump schon mehrmals mit Netanjahu. Medien spekulierten in den vergangenen Monaten, ob sich das Verhältnis beider Männer verschlechtert haben könnte, weil Trump ihn im Verlauf des Kriegs mehrmals öffentlich zurückgepfiffen hatte.