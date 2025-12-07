Netanjahu sagte, die erste Phase des Gaza-Plans von US-Präsident Donald Trump sei «fast vorbei», im Gazastreifen befinde sich noch die Leiche einer Geisel. Eine Entwaffnung der islamistischen Terrororganisation Hamas sei eine Vorbedingung für eine friedliche Regelung, betonte er mit Blick auf das weitere Vorgehen. Die zweite Phase des Waffenruhe-Plans werde schwieriger sein als die erste.