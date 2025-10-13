Dass eine Delegation der Hamas ebenfalls nach Scharm el Scheich reisen wird, gilt als nahezu ausgeschlossen. Schon während der Verhandlungen im seit zwei Jahren laufenden Krieg sassen die Delegation von Hamas und Israel stets in getrennten Räumen und begegneten sich nicht persönlich. Es scheint undenkbar, dass etwa der höchste Vertreter der Terrororganisation im Ausland, Chalil al-Haja, bei einer Zeremonie gemeinsam mit Netanjahu auftritt.