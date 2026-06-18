Für Netanjahu wurde die fortwährende Konfrontation mit dem Erzfeind Iran zu einem Kernstück seiner politischen Erzählung - und zu einem Beleg für seine Führungsstärke. Seine enge Beziehung zu Trump machte er auch im Wahlkampf zum politischen Kapital. 2019 zeigte er sich auf riesigen Bannern gemeinsam mit dem US-Präsidenten unter dem Slogan «Netanjahu - eine andere Liga». Die Botschaft: Trump sei ein aussergewöhnlich israelfreundlicher Verbündeter - und nur Netanjahu verfüge über den richtigen Draht zu ihm.