Netanjahu dankte US-Präsident Donald Trump ausdrücklich für dessen Unterstützung bei den Angriffen im Juni. Iran dürfe niemals eine Atomwaffe bekommen.
Der Iran habe «rasch ein massives Atomwaffenprogramm und ein massives Programm für ballistische Raketen» entwickelt, sagte Netanjahu. «Diese sollten nicht nur Israel zerstören, sondern auch die Vereinigten Staaten bedrohen und Nationen überall auf der Welt erpressen.»
Vor der Rede von Netanjahu verliessen Dutzende Diplomaten aus Protest den Saal der Generalversammlung. Es gab Pfiffe, aber aus einigen Reihen auch Applaus im Stehen für den israelischen Ministerpräsidenten./bk/DP/stw
(AWP)