Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die von den USA unterstützten Angriffe auf das iranische Atomprogramm verteidigt und eindringlich vor einer atomaren Bewaffnung des Irans gewarnt. Die «iranische Terrorachse» habe den Frieden in der Welt, die Stabilität der Region und die Existenz Israel bedroht, sagte er in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung in New York.