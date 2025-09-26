Worte direkt an die Geiseln in Gaza

Israels Ministerpräsident richtete dabei Worte direkt an die im Gazastreifen festgehaltenen israelischen Geiseln. Er habe deshalb um den Gazastreifen grosse Lautsprecher anbringen lassen, die mit seinem Mikrofon verbunden seien in der Hoffnung, dass die Entführten ihn hörten, schilderte er in New York. Und sagte dann: «Wir haben Sie nicht vergessen, nicht eine Sekunde. Das israelische Volk steht hinter Ihnen. Wir werden nicht zögern und nicht ruhen, bis wir Sie alle nach Hause gebracht haben.»