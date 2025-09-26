Dabei bezog er sich auch auf Bundeskanzler Friedrich Merz. Dieser habe die Wahrheit gesagt, als er nach dem israelischen Angriff auf den Iran gesagt habe, dass Israel «die Drecksarbeit für uns alle» erledige. Weiter sagte Netanjahu, US-Präsident Trump verstehe besser als jeder andere Staatschef, «dass Israel und Amerika einer gemeinsamen Bedrohung gegenüberstehen.» Israel hat in einem Grossangriff auf den Iran Atomanlagen der Islamischen Republik zerstört sowie führende Militärs und Atomwissenschaftler getötet.