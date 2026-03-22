Aufruf Netanjahus an andere Länder

Netanjahu fragte: «Welchen weiteren Beweis brauchen Sie noch, dass dieses Regime, das die ganze Welt bedroht, gestoppt werden muss?» Es sei an der Zeit, «dass die Staats- und Regierungschefs der übrigen Länder sich anschliessen», sagte Netanjahu, ohne dabei konkrete Staaten zu nennen. Einige bewegten sich bereits in diese Richtung, «aber es ist mehr nötig». Es gehe um die «Sicherheit der ganzen Welt», sagte der Regierungschef.