Auf die Frage, ob die Nato die israelische Einschätzung teile, dass es sich um Raketen mit einer Reichweite gehandelt habe, die auch Berlin, Rom und Paris treffen könnten, sagte Nato-Generalsekretär Mark Rutte, dass man dies im Moment nicht bestätigen könne. «Wir prüfen das aber noch», sagte er in der US-TV-Sendung «Face the Nation» bei CBS News. «Was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass sie kurz davor stehen, diese Fähigkeit zu erlangen.»