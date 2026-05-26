Nach Angaben des Ministerpräsidenten haben die israelischen Streitkräfte in den vergangenen Wochen mehr als 600 Kämpfer der Hisbollah-Miliz getötet. Netanjahu bezeichnete die Mitglieder der schiitischen Organisation als Terroristen. «Aber wir nehmen den Fuss nicht vom Gas», sagte Netanjahu. «Im Gegenteil, ich habe gesagt, man solle noch stärker aufs Gas drücken. Wir werden sie hart treffen.»