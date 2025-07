Israel sei nun bereit, Gespräche über einen umfassenden Deal für eine Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln aufzunehmen, berichteten israelische Medien. Auch wenn die Hamas zustimme - möglicherweise schon in den nächsten 24 Stunden - werde der Verhandlungsprozess in Katars Hauptstadt Doha oder Ägyptens Hauptstadt Kairo Zeit in Anspruch nehmen. Zwischen Israel und den Islamisten vermitteln die USA, Ägypten und Katar - in erster Linie stehen die beiden arabischen Staaten mit der Hamas in Kontakt.