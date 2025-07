Israels Armee teilte auf Anfrage mit, sie habe in der Gegend einen Hamas-Terroristen angegriffen. Er sei am Massaker am 7. Oktober 2023 in Israel beteiligt gewesen, der den Krieg auslöste. Der Armee seien Berichte über Verletzte in dem Gebiet bekannt, hiess es. «Der Vorfall wird derzeit untersucht.» Das israelische Militär bedauere «jegliches Leid, das unbeteiligten Personen zugefügt wird, und bemüht sich, das Leid so gering wie möglich zu halten.»