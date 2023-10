Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die libanesische Schiitenorganisation Hisbollah vor noch stärkeren Angriffen auf Israel gewarnt. «Wenn die Hisbollah beschliesst, in den Krieg einzutreten, wird sie sich nach dem zweiten Libanonkrieg sehnen», sagte Netanjahu am Sonntag bei einem Besuch der Truppen an der Grenze zum Libanon. Er bezog sich dabei auf den Krieg Israels mit dem Libanon im Jahr 2006. Es wäre «der Fehler ihres Lebens.»

22.10.2023 16:13