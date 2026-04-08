Die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran sei in Abstimmung mit Israel erzielt worden. «Nein, sie haben uns nicht im letzten Moment überrascht», sagte Netanjahu, offenbar als Reaktion auf Kritik an seinem Vorgehen im Krieg. Kritiker hatten ihm vorgeworfen, keines der Ziele Israels in dem fast sechswöchigen Krieg erreicht zu haben.