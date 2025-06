Mit dem Plus bauten die Anteile ihr Jahresplus auf mehr als 40 Prozent aus. In den vergangenen zwölf Monaten zog der Börsenwert von Netflix um 94 Prozent auf fast 540 Milliarden Dollar an. Zum Vergleich: Der Technologieauswahlindex Nasdaq 100 legte in der Zeit lediglich um 14 Prozent zu.