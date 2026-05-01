Die Funktion ist ein wenig wie eine Video-App aufgebaut: Gescrollt wird vertikal. Filme und Serien können direkt aus dem Clips-Bereich zur persönlichen Netflix-Liste hinzugefügt und an Freunde weitergeleitet werden. Netflix reagiert darauf, dass Smartphone-Nutzer oft Ausschnitte aus dem Programm des Streaminganbieters etwa bei TikTok zu sehen bekommen.
Die Bildausschnitte sind dabei ans Hochformat angepasst. Netflix will zudem für verschiedene Nutzer unterschiedliche Fragmente auswählen, angepasst an ihre Interessen. Ausschnitte aus Podcasts und dem Netflix-Liveprogramm sollen später folgen, wie es hiess./so/DP/men
(AWP)