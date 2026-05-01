Netflix wird in seiner Smartphone-App künftig Clips im Hochformat aus dem Angebot des Streaming-Riesen zeigen. Die Idee dahinter ist, Nutzern die Suche nach für sie interessanten Filmen und Serien zu erleichtern. Der Clips-Bereich wird zunächst in den USA, Grossbritannien und sieben weiteren Ländern eingeführt, weitere sollen folgen, wie Netflix ankündigte.