Seit dem ersten Bekanntwerden der Warner-Übernahmepläne hat das Papier bereits rund 30 Prozent an Wert verloren, mit der Abwärtsbewegung nach den Zahlen droht sich diese Negativbilanz noch zu verschlimmern. Netflix musste wegen des in den vergangenen Wochen absackenden Kurses bereits einschwenken und auf eine Aktienkomponente bei dem Deal verzichten, weil der Gegenwert des Gebots für die Warner-Aktionäre schwand. Zur Finanzierung braucht Netflix dementsprechend mehr Bares - und legt daher die bei US-Investoren so beliebten Aktienrückkäufe auf Eis.