Netflix versucht gerade, das Studio- und Streaming-Geschäft des Hollywood-Urgesteins Warner Brothers zu übernehmen. Für das rund 83 Milliarden Dollar schwere Geschäft werde man die Aktienrückkäufe aussetzen, teilte Netflix bei Vorlage der Quartalszahlen mit. US-Unternehmen stützen oft die Kurse ihrer Papiere mit Aktienrückkäufen.
Die Netflix-Aktie sank im nachbörslichen Handel in einer ersten Reaktion um fünf Prozent. Seit Bekanntwerden der Warner-Übernahmepläne hatte das Papier rund 30 Prozent verloren. Netflix verzichtete daraufhin auf eine Aktienkomponente bei dem Geschäft und will den Kaufpreis in bar zahlen.
Der Streaming-Riese ist in einem Bieter-Wettstreit mit dem Hollywood-Konzern Paramount , der Warner Bros. Discovery für mehr als 100 Milliarden Dollar komplett übernehmen will, samt der TV-Sender wie unter anderem CNN./so/DP/he
(AWP)