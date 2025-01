Netflix hat nach einem Rekord-Zuwachs im vergangenen Quartal die Marke von 300 Millionen Nutzern geknackt. In dem Vierteljahr mit Veröffentlichung der zweiten Staffel der südkoreanischen Erfolgsserie «Squid Game» kamen knapp 19 Millionen Nutzer hinzu. Das war etwa doppelt so viel wie von Analysten erwartet - der Videostreaming-Marktführer übertraf damit auch die Prognosen der Wall Street bei Umsatz und Gewinn. Mit dem Rückenwind erhöhte Netflix gleich die Preise im wichtigsten Markt USA. An der Börse kamen die Resultate sehr gut an.