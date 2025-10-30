Die Dynamik zeige trotz einer leichten Beruhigung weiter deutlich nach unten, erläuterte der Verband. Präsident Thomas Preis sagte: «Verursacher der vielen Apothekenschliessungen ist allein die Politik.» Seit mehr als einem Jahrzehnt sei das Honorar nicht erhöht worden, während Inflation und Lohnsteigerungen die Ergebnisse von Jahr zu Jahr mehr belasteten. Preis warnte, dass Reformpläne der Regierung den Rückgang der Apothekenzahl weiter fortschreiben würden.
Honorar-Erhöhung auf Eis
Bundesgesundheitsministerin Nina Warken hatte mitgeteilt, dass eine von Union und SPD im Koalitionsvertrag angekündigte Anhebung der Apothekenvergütung nicht kurzfristig umgesetzt werden kann. Die CDU-Politikerin plant ausserdem Lockerungen bei bestimmten Vorgaben für den Betrieb von Apotheken und dass sie künftig zusätzliche Leistungen für Patienten anbieten können./sam/DP/jha
(AWP)